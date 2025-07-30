Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde üzerinde 294 sentetik ecza hapı ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı tespit edilen A.A. (29) isimli şahıs takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda şahsın üst aramasında, 294 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 575 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA