Uyuşturucu Ticaretiyle Aranan Kadın Yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli kadın yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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