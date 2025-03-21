Uyuşturucu Torbacısı Yakalandı

15 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı saklandığı evde yakalandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü narkotik polisleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A. K.'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde bir ikamette saklandığını belirledi. Bunun üzerine narkotik polisleri A.K.'nin saklandığı eve operasyon yaptı. Yapılan operasyona şüpheli yakalandı.

Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi.