Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış kentte hayatı adeta felç etti.
Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Pamukkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü.
Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmezken, otobüste hafif maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü, faciadan dönüldü - Son Dakika
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