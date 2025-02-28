Vakfıkebir\'de Helikopter Korkuttu

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alana iniş yapan helikopter korkuttu. Arıza nedeniyle acil iniş yaptığı öğrenilen helikopter, bir süre sonra tekrar havalandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yol kenarına iniş yapan helikopter, korku ve paniğe neden oldu. Yüksek gerilim hatlarında bakım çalışmaları için uçuş yapan TEİAŞ'a ait helikopterin toprak alana inmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, helikopterin arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirlendi. Pilotların arızayı gidermesiyle tekrar havalanan helikopter, elektrik iletim hatlarını temizlemek için yoluna devam etti. - TRABZON