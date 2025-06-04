Vali Akkoyun: "Terör örgütlerine yönelik toplam 6 operasyon düzenlendi"

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, "Mayıs ayında Mardin'de, terör örgütlerine yönelik toplam 6 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Mardin Valiliğinde aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Vali Akkoyun, "Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Mayıs ayında Mardin'de, terör örgütlerine yönelik toplam 6 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklanmıştır. Terörle Mücadele ile birlikte Organize Suç Çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup 13 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 37 silah, 3 bin 980 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Göç Aracı sayısının 2'ye çıkarıldığını ifade eden Vali Akkoyun, "Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Mayıs ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 59 şahıs Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 5 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde Mayıs ayında yapılan operasyonları açıklayan Akkoyun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarımızı da hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde toplamda 97 operasyon düzenlenmiş, 115 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi de tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık Kuruluşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte Annelere, Anne Adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu tarz tehlikelerden korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sağlamak için daha fazla gayret etmeliyiz. Bu mücadelemizde annelerimiz ile iş birliği hayati öneme sahiptir. Her bir annemizin toplumda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' olma sorumluluğu var. Çocuklarımızın yanında olan onlarla güçlü bir bağ kuran iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından mayıs ayı içerisinde 13 bin 679 olmak üzere bugüne kadar toplamda 116 bin 122 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerimiz Anne ve Anne adayına eğitim verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerimiz devam edecektir."

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda mayıs ayı içerisinde aranan toplam 562 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini aktaran Vali Akkoyun, "Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde 82 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 112 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 19 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 3 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Trafik denetimlerinde geçen ay bin 270'i okul servisleri olmak 129 bin 730 aracın denetlendiği bilgisini paylaşan Vali Akkoyun, "Bilindiği üzere, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız ilk sırada gelmektedir. Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulması hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. İçişleri Bakanlığımızca uygulamaya konulan motosiklet denetimleri eylem planları çerçevesinde ilimiz genelinde kapsamlı denetim ve eğitim faaliyetlerinde yürütüyoruz. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz bir yandan düzenli motosiklet denetimleri yaparken diğer yandan motosiklet sürücülerine motosiklet kullanımı konusunda eğitim verilmektedir. İlimizde motosiklet kaynaklı trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.