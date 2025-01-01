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Vali Arslan Yılbaşı Kutlamasında

Bartın Valisi Arslan, yılbaşı uygulamasına katılarak vatandaşların yeni yılını kutladı.

01.01.2025 00:39
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Bartın Valisi Arslan, yılbaşı uygulamasına katıldı, vatandaşların yeni yılını kutladı

Valiyi gören sürücülerin şaşkınlığı dikkat çekti

BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yılbaşının güven ve huzur ortamında geçmesi için mesai yapan polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Uygulamaya katılan ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı gören sürücülerin şaşkınlığı dikkat çekti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yeni yılın son saatlerinde jandarma uygulama noktası, itfaiye, Devlet Hastanesi, polis uygulama noktası 112 Acil hizmetler merkezi ve Kemer polis karakolunu ziyaret ederek, yeni yılde mesai yaoan kamu personeli ile buluştu.

Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi gören hasta ve yakınlarının yeni yılını kutlayan Vali Arslan, polis noktasında ise uygulamaya katıldı. Kasın Valiyi gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir erkek sürücü Vali Arslan'ı görünce aracından inmek istedi. Bir kadın sürücü ise kadın vali görmesi nedeniyle şaşırdığını söyledi.

Vali Arslan, kemeri takılı olmayan sürücüleri ikaz ederek, yeni yıllarını kutladı

Kaynak: İHA

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