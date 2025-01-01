Vali Aslan Yeni Yılı Kutladı

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Düzce Valisi uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını kutladı

DÜZCE - Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni yıla görevi başında giren personellerle buluşmasının ardından uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını kutladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni yıla görevleri başında giren Sağlık, Jandarma, polis ve itfaiye ekiplerine moral ziyareti gerçekleştirdi. Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde hastaların yeni yılını kutlayan Aslan, daha sonra Kaynaşlı Uygulama Noktasında trafik çevirmesine katıldı. Burada vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Aslan, " İçişleri Bakanlığının yılbaşı güvenlik tedbirleri çerçevesinde 1595 toplam personelimiz sahada çalışmalarını yürütüyor. Tüm güvenlik tedbirleri alındı. Bu saat itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Hem asayiş hem de trafik konusunda tedbirlerimizi aldık. İnşallah bir olumsuzluk olmadan günü tamamlamayı planlıyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Selçuk Aslan daha sonra 2024 yılının son bebeklerini dünyaya getiren aileler ile bir araya gelerek ailelere doğum paketi hediyesinde bulundu.