İstanbul Valisi Davut Gül helikopterle havadan denetim yaptı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı. Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Vali Gül Havadan Denetim Yaptı - Son Dakika
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