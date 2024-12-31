Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Vali Özkan'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş eşlik etti. Süreyya Tabiat Parkı önündeki polis noktası ile Menemen yolu üzerinde bulunan jandarma uygulama noktasında güvenlik birimlerini ziyaret eden Özkan, 2025 yılına huzurlu ve güvenli bir başlangıç yapılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özkan, gece gündüz demeden fedakarca çalışan personele teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Vali Özkan Yılbaşı Denetimlerinde - Son Dakika
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