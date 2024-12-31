Vali Vasip Şahin: "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz" - Son Dakika
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Vali Vasip Şahin: "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz"

Vali Vasip Şahin: "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz" Ankara Valisi Vasip Şahin, "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, kimsenin en ufak bir şekilde huzuru kaçmadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz" dedi.

31.12.2024 23:56  Güncelleme: 23:58
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Vali Vasip Şahin: "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, kimsenin en ufak bir şekilde huzuru kaçmadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi için Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Vali Şahin'e Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya eşlik etti.

Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şahin, "2025'in Ankaralılara, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlara, bereketlere ve yeni yeni başarılara, huzurlara vesile olmasını cenabıhaktan niyaz ediyorum. İnşallah 2025 bizi 2024'ten iki bin çok daha mutlu ve memnun eder" dedi.

Vali Şahin ayrıca Ankara'da emniyet açısından olumsuz bir durum olmadığını belirterek,

"İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, kimsenin en ufak bir şekilde huzuru kaçmadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz. Bununla ilgili hem emniyet hem jandarma ekiplerimiz sahadalar ve toplamda 20 binin üzerinde personelimizle birlikte Ankara'nın huzur ve güvenliği için arkadaşlarımız sabaha kadar büyük bir özveriyle çalışacaklar. Aynı zamanda hastanelerimiz, sağlık teşkilatımız, 112 ambulans hizmetimiz, yine elektrik kurumu, Telekom, belediyenin hem altyapı hizmetleri hem ulaşım hizmetleriyle ilgili sektörleri herkes bugün teyakkuzda ve vatandaşımızın herhangi bir ihtiyacı halinde hepsi göreve hazır vaziyetteler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Vasip Şahin: 'İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Vasip Şahin: "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz" - Son Dakika
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