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Van'da 10 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 10 organizatör tutuklandı

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 organizatörden 10'u tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van\'da 10 organizatör tutuklandı
30.01.2024 - 00:14,
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Van'da 10 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 organizatörden 10'u tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 10 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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