Van'da 389 Kişiye Terör İşlemi - Son Dakika
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Van'da 389 Kişiye Terör İşlemi

Van'da terörle mücadelede 389 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, çalışmalar devam ediyor.

24.02.2025 10:56
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Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 389 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17- 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 388, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 389 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 389 Kişiye Terör İşlemi - Son Dakika

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