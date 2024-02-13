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Van'da 55 araç trafikten men edildi

Van\'da 55 araç trafikten men edildi

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 55 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Ayrıca, 16 bin 758 araç kontrol edilerek 421 sürücü ve araca 820 bin 745 TL idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi amacıyla yoğun trafik denetim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

13.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 55 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "16 bin 758 araç kontrol edildi, 421 sürücü ve araca 820 bin 745 TL idari para cezası uygulandı. 55 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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