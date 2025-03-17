Van\'da 58 Kişi Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 58 kişi yakalanarak tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet silah, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ve 50 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet hurda araç kupası, 12 araba motoru ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 400 kutu gümrük kaçağı hayvan ilacı, 3 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 405 şahıs yakalanmış, 139 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN