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Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 7 organizatör tutuklandı

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 7'si tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

15.01.2024 - 09:32,
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Van'da 7 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 7'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 15 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Van\'da 7 organizatör tutuklandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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