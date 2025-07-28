Van\'da 94 Kişi Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 94 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet AK-47 tüfek, 2 adet AK-47 şarjörü, 116 adet AK-47 fişeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 231 adet fişek, 4 adet tüfek, 95 adet tüfek fişeği, 1 adet çalıntı araç ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 228 şahıs yakalanmış, 319 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN