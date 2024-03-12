Van\'da gıda denetimi yapıldı

3.Sayfa

Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi tarafından gıda denetimi yapıldı.

Muradiye'de faaliyet gösteren fırınlarda yapılan denetimlerde gramaj fiyatı ve hijyen kontrollerini yapan yetkililer, işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, ilçe genelindeki market, süpermarket, zincir market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini de inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek inceleyen ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Fahiş fiyat girişimlerine karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi. - VAN