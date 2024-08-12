Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı

Van'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 organizatörden 3'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

12.08.2024 10:46
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğündün yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika

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