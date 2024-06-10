Van'da jandarma ekipleri tarafından 61 araç trafikten men edildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 61 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yol kullanıcılarına yönelik 3 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra ettiği belirtilerek, "Bin 213 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 142 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 11 bin 932 araç kontrol edildi, 452 sürücü ve araca 1.071.201 TL idari para cezası uygulandı, 61 araç trafikten men edildi. 131 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 274.217 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN