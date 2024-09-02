Van'da jandarma ekipleri 8 kişiyi tutukladı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri 8 kişiyi tutukladı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişinin tutuklandığı belirtildi. Toplamda 48 kişinin yakalandığı operasyonda, dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel saldırı, kaçakçılık ve diğer suçlardan aranan şahıslar bulunuyordu.

02.09.2024 13:06
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 8 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 2 bin 480 devriye icra edildiği belirtildi. 71 bin 234 şahıs ve 69 bin 312 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 14, hırsızlık suçundan 2, cinsel saldırı suçundan 3, kaçakçılık suçundan 4, diğer suçlardan 25 şahıs olmak üzere toplam 48 şahıs yakalanmış olup 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma ekipleri 8 kişiyi tutukladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri 8 kişiyi tutukladı - Son Dakika
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