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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 18 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN