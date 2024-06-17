Van'da Polis Operasyonunda Tabanca, Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda tabanca, cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 152 adet cep telefonu ve 13 bin 501 paket sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN