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Van'da sosyal medyada sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da sosyal medyada sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı

Van polisi, sosyal medyada 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu işleyen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Van\'da sosyal medyada sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı
23.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
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Van'da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı

VAN - Van polisi, sosyal medyada 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu işleyen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bir çalışma yaptı. Yapılan sanal devriye sonucunda; "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ve "Şiddete neden olabilecek açıklamalar" maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da sosyal medyada sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da sosyal medyada sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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