Van'da Terör Operasyonları: 27 Şüpheli

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 - 20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 25, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN