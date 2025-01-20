Van'da Terör Operasyonları: 9 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, dini istismar eden terör örgütleri kapsamında 1 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN