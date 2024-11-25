Van'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, dini istismar eden terör örgütleri kapsamında 1 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN