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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şahsa yasal işlem - Son Dakika
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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şahsa yasal işlem

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen operasyonlarda 5 PKK/KCK üyesi ve 1 dini istismar eden terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şahsa yasal işlem
15.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:23
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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şahsa yasal işlem - Son Dakika


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