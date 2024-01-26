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Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 19 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında 1 kilo 538,50 gram metamfetamin, 319,08 gram esrar, 4,23 gram bonzai, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Van\'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı
26.01.2024 - 08:44,
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Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 19 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 538,50 gram metamfetamin, 319,08 gram esrar, 4,23 gram bonzai, 3,47 gram eroin, 1,8 gram kokain, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 19 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 19 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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