Van\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Van'da trafik kazası: Otomobil takla attı,1 yaralı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Muradiye- Çaldıran karayolu üzerinde bulunan Görecek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 34 LE 0813 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.