Van\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesine 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN