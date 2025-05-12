Van\'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEDAŞ İl Binası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç kırılarak yola devrildi.

Olay yerine ilk ulaşan Van Hak Arama Kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından gelen sağlık ekipleri, yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.