Van\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.B. yönetimindeki 27 ASZ 669 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN