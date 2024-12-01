Van\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Muradiye- Çaldıran kara yolu üzerinde bulunan Görecek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 34 LE 0813 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN