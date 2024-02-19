Van'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Van'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi

Van\'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 16 bin 746 araç kontrol edildiği ve 83 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca, bin 266 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ve 559 sürücü ile araca toplamda 1.116.283 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

19.02.2024 18:22  Güncelleme: 18:24
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 83 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Bin 266 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitiminin verildiği ifade edilen açıklamada, "16 bin 746 araç kontrol edildi, 559 sürücü ve araca 1.116.283 TL idari para cezası uygulandı, 83 araç trafikten men edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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