Van\'da Zabıta Ekiplerinden Dilencilere Operasyon

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların manevi duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan 483 dilenci hakkında işlem yaparken, dilencilerin üzerinde ise 26 bin 769 TL çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin işlek caddeleri, cami önleri ve trafik ışıklarında dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan şahıslar hakkında tutanak tutulurken, yapılan üst aramalarında toplam 26 bin 769 TL bozuk para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında büyük kısmı yabancı uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, ekipler tarafından toplanarak 'Dilenci Toplama Merkezi'ne götürüldü. Burada üzerlerinden çıkan paralara tutanak karşılığında el konuldu. Son iki haftada yapılan denetimlerde 483 dilenciye müdahale edilirken, toplanan 26 bin 769 TL kamuya aktarılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

Zabıta ekipleri, halkın duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden kişilere karşı denetimlerini sürdüreceklerini belirtti. - VAN