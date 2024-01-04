 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van\'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
04.01.2024 - 17:42,
Abone Ol

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Adilcevaz istikametine seyir halinde bulunan Mücahit Öztürk'ün kullandığı 06 GC 8170 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde bulunan Yakup Demir'in kullandığı 34 CIY 922 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan Yakup Demir, Fikri Demir ve İbrahim Şirin, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yakup Demir, Van, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


18:06
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum

Son Dakika
18:06 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde kamyonun panelvan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement