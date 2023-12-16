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Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, kamyonet ve minibüsün karışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van\'ın Erciş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
16.12.2023 - 18:50,
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Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çelebibaği Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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