Van\'ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti

Van'ın Gürpınar ilçesinde dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay; Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğleden sonra saat 15.00 civarında Ramazan bayramı dolayısıyla gezmeye çıkan ikisi kardeş 3 çocuk, mahalle içinde bulunan dere kenarında oynarken bir anda dengesini kaybeden Berkcan Karakoç (5), dereye düştü. İlçede iki gündür yağan yağmur ile karın da etkisi ile daha da coşan dere sularına kapılarak sürüklenen Berkcan'ın cesedi mahalleliler tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Mahalleliler tarafından sudan çıkartılan Karakoç'un cansız bedeni vatandaşlar tarafından özel araç ile Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkcan Karakoç'un cesedi daha sonra Van YYÜ üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. - VAN
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Çorum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 23 bin 210 adet sentetik ecza maddesi, 20.53 gram metamfetamin ve 1.16 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda suç unsurlarıyla birlikte 13 şüpheliye işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edilen 11 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadeleye devam edileceğini açıkladı.
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