Van'ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti

Van\'ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi'nde gezen iki kardeş çocuktan biri olan Berkcan Karakoç (5), dere kenarında oynarken dengesini kaybederek dereye düştü. Coşan dere sularına kapılan çocuğun cesedi, mahalle sakinleri tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Karakoç'un cansız bedeni hastaneye kaldırıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

11.04.2024 00:58  Güncelleme: 01:00
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Van'ın Gürpınar ilçesinde dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay; Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğleden sonra saat 15.00 civarında Ramazan bayramı dolayısıyla gezmeye çıkan ikisi kardeş 3 çocuk, mahalle içinde bulunan dere kenarında oynarken bir anda dengesini kaybeden Berkcan Karakoç (5), dereye düştü. İlçede iki gündür yağan yağmur ile karın da etkisi ile daha da coşan dere sularına kapılarak sürüklenen Berkcan'ın cesedi mahalleliler tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Mahalleliler tarafından sudan çıkartılan Karakoç'un cansız bedeni vatandaşlar tarafından özel araç ile Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkcan Karakoç'un cesedi daha sonra Van YYÜ üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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