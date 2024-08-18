Van\'ın Özalp ilçesinde yıldırım sonrası çıkan yangın söndürüldü

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Van'ın Özalp ilçesinden iki mahalleye düşen yıldırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte yıldırım çarpması sonucu Özalp ilçesine bağlı Kırçalı ve Dağdeviren mahallelerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Özalp ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın evlere sıçramadan söndürdü. - VAN