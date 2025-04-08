Vanmall AVM Yönetimi ile Mülk Sahipleri Arasında Kavga

Vanmall AVM yönetiminde kavga kamerada

VAN - Vanmall AVM'yi Van halkının hizmetine sunan GLA Yönetim A.Ş. çalışanları ile bazı mülk sahipleri arasında kavga çıktı. Kavgada bir GLA çalışanı darp edildi.

Belediye ihalesi ve bütün mülk sahipleri ile yaptığı ayrı ayrı sözleşmelerle 13 yıldır kapalı olan Vanmall AVM'yi Van halkının hizmetine sunan GLA Yönetim A.Ş. çalışanları ile bazı mülk sahipleri arasında kavga çıktı. Bir GLA çalışanının darp edildiği kavgada, polis biber gazı sıkarak şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Kavga ile ilgili GLA yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kamera görüntü kayıtlarından tespit edildiği üzere, bazı şahısların polis ekiplerince polis merkezine götürüldükleri sırada yaşadıkları kızgınlık ile bir GLA çalışanını öldüresiye yumruklamış oldukları güvenlik kamera kayıtlarına yansımıştır. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi başından, boynundan ve gözlerinden ağır derecede yaralanmıştır. Olaya karışan zanlılar hakkında örgütlü bir şekilde iş yeri dokunulmazlığını ihlal, hakaret, tehdit ve kasten adam yaralama suçlarından dolayı şikayetçi olunduğu öğrenilmiştir. İşledikleri fiiller, görüntülü ve sesli kamera kayıtları ile an ve an sabit olmasına rağmen çete şeklinde birlikte hareket ederek suç işleyen bu şüphelilerin serbest bırakılması kamuoyunda korku ve infial oluşturmuş, adalete olan inancı da derinden sarsmıştır. Devletimize güveniyoruz ve çalışanlarımıza bu menfur saldırıyı yapanların en kısa sürede cezalandırılacağına inanıyoruz" denildi.

Mülk sahipleri ise yaptıkları açıklamada, "GLA yönetimi işletme haklarını gerçek manada kullanmadığı ve zimmetlerine para geçirdiği ve insanlarımızın kirasını ödemediği için bizler 1 Ocak 2025 yılı itibariyle bunu feshetmiş durumdayız. Dolayısıyla GLA'nın burada herhangi bir yönetme ve işletme hakkı kalmamıştır. Fakat konuyla ilgili olarak GLA kiralama şirketi burayı terk etmek istemiyor, mülk sahiplerimizin haklarını gasp ediyor, mülk sahiplerimizi rahatsız ediyor. Bu nedenle GLA ve mülk sahipleri arasında bir tartışma yaşandı. Bu sorunlar hala devam ediyor. Bu konuda Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler.