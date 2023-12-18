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Vidanjör alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Vidanjör alevlere teslim oldu

Düzce'de kanalizasyondan atık çeken vidanjör aracı, Beyciler Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vidanjör alevlere teslim oldu
18.12.2023 - 22:11,
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Vidanjör alevlere teslim oldu

DÜZCE - Düzce'de kanalizasyondan atık çeken vidanjör aracı yandı.

Olay Beyciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mavi Hilal Evlerinin bulunduğu bölgede Katı Atık Birliğine ait Ertuğrul G. idaresindeki 06 BZA 649 vidanjörde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler alev topuna dönen vidanjörü söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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