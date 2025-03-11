Video uğruna üst geçidin altından geçmeye çalışırken düşüp 2 bacağını kırdı - Son Dakika
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Video uğruna üst geçidin altından geçmeye çalışırken düşüp 2 bacağını kırdı

Video uğruna üst geçidin altından geçmeye çalışırken düşüp 2 bacağını kırdı

Ekstrem spor videoları çeken 25 yaşındaki bir genç, İstanbul Kadıköy'deki üst geçidin altından karşıya geçerken 6-7 metre yükseklikten düşüp 2 bacağını kırdı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan genç "Böyle şeylerin denenmesini tavsiye etmiyorum. Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım. İyileşince tekrar benzer şeyler yapacağım" dedi.

11.03.2025 10:33
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İstanbul'da yaşayan ve ekstrem spor videoları çeken İbrahim Koyuncu (25), üst geçidin altından karşıya geçerken 6-7 metreden yola düşüp, 2 bacağını kırdı.

Olay, 6 Mart'ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir süredir ekstrem sporlara merak salan İbrahim Koyuncu, çektiği adrenalin dolu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Gökdelenlerin arasında veya binaların boşluklarında yüzlerce metre yükseklikte video çeken İbrahim Koyuncu, son olarak bir yaya üst geçidinin altından demirlere tutunarak karşıya geçmeye karar verdi. Deneme sırasında Koyuncu'yu, arkadaşları da cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bir süre sonra üst geçitteki vidalar nedeniyle zorlanıp devam edemeyeceğini fark eden İbrahim Koyuncu, boşlukta askıda kaldı. Geri dönmeye çalışan Koyuncu, enerjisi tükenince altından araçların geçtiği yola kendisini bıraktı.

ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU

İbrahim Koyuncu, yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kendisini yolun kenarına atan Koyuncu'nun yanına giden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kontrolde her 2 bacağında da kırık oluşan Koyuncu, ameliyata alındı. Bir süre hastanede tedavi görecek İbrahim Koyuncu'nun yaşadığı anlar, anbean kaydedildi.

"TRAFİĞİ VE YAYA GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Benzer videoları daha önce çektiğini söyleyen Koyuncu, "Durumum şu an iyi ama ne zaman taburcu olacağım belli değil. Böyle şeylerin denenmesini tavsiye etmiyorum. Bazen düşmek gerekiyor. Eskisinden daha iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. O gün üst geçidin altındaki vidalar beni yordu. 'Galiba geçemeyeceğim' deyip geri geri dönmeye çalıştım. Düz bir yer olsa geçerdim. 'Bırakayım bacaklarım kırılmaz' diye düşündüm. Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım. Daha önce insanların olmadığı yerlerde bu sporu yapıyordum. İyileşince tekrar benzer şeyler yapacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Video uğruna üst geçidin altından geçmeye çalışırken düşüp 2 bacağını kırdı - Son Dakika

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