Virajı alamayan sürücü tarlaya uçtu: 1'i ağır 5 kişi yaralardı

SİVAS - Sivas'ta virajı alamayarak tarlaya uçan araç defalarca takla attı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız Beldesi istikametine gitmekte olan Ş.A. sevk ve idaresindeki 06 DR 0058 plakalı Opel marka otomobil, virajı dönerken yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Birkaç takla atıp duran araçta bulunan sürücü Ş.A., kocası; O.A.(30), çocukları; R.R.A.R.A.(4), ve 1 yaşındaki A.M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslılarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. 1 yaşındaki A.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.