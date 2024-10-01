Yafa'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 9 Yaralı

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İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis, silahlı saldırıda 8 olan can kaybını 6, 7 olan yaralı sayısını ise 9 olarak güncelledi.

Polis, iki saldırganın birinin silah diğerinin ise bıçak kullandığını belirterek, belediye güvenlik görevlisi ve silahlı sivillerin 2 saldırganı vurarak "etkisiz hale getirdiğini" aktardı. - TEL AVİV