Yağış sonrası istinat duvarı çöktü
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Batıkent Rekreasyon Alanı'nda, yağmur sonrası istinat duvarı çöktü. Çökme ile birlikte göçük meydana geldi.
Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sağanak yağışın ardından zemin kayması yaşanan bölgede istinat duvarı yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Meydana gelen göçük dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?