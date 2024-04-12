3.Sayfa

Yağmur kazaya neden oldu

BATMAN - Batman'da etkili olan yağış kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere Batman'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan 07 AYN 762 plakalı BMW marka otomobil, kaza yaptı.

Bismil yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir süre sürüklendikten sonra refüjdeki bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.