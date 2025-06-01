Yahyalı\'da Heyelan: Araçlar Kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu heyelanda yolda mahsur kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

Öğle saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle su birikintileri meydana gelirken, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı. - KAYSERİ