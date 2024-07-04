Yalova'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Yalova'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

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Yalova'da yaşanan olayda baba Nizamettin Ölger, evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Ramazan Ölger'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay yerine gelerek baba Nizamettin Ölger'i gözaltına aldı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

04.07.2024 09:19
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Yalova'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YALOVA - Yalova'da baba Nizamettin Ölger, tartıştığı 36 yaşındaki oğlu Ramazan Ölger'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak'ta evlerinin bahçesinde baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmada Nizamettin Ölger, oğlu Ramazan Ölger'e pompalı tüfekle ateş etti. Ramazan Ölger, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri baba Nizamettin Ölger'i gözaltına aldı. Bölgeye Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek çalışma gerçekleştirdi. Ramazan Ölger'in naaşı daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ölger'in, daha önce de babasıyla birçok tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu öğrenildi.

Yalova\'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kaynak: İHA

Yalova, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

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