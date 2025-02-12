Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu

Yalova\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Yalova'da polis ve savcıyı taklit eden dolandırıcılar, bir kadından 35 milyon lira aldı.

12.02.2025 22:17
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Yalova'da telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak bir kadını 35 milyon 418 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da yaşayan G.E.'yi telefon ile arayan ve kendilerini polis-savcı tanıtan şüpheliler, mağdurun adına sahte kimlik çıkarıldığını ve bunun birçok olayda kullanıldığı söyledi. Dolandırıcılar mağdur kadından banka hesaplarındaki para ve altınları çekmesini istedi. G.E., bunun üzerine toplamda 35 milyon 418 bin lirayı dolandırıcılara verdi. Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurun başvurusu üzerine Yalova, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya olmak üzere 5 ayrı ilde "Kılıç-1" adı altında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., M.A., M.U, M.A, İ.H.Ö, M.A. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 8 adet cep telefonu ve SIM kart ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U., M.A., İ.H.Ö., A.T. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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